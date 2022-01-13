Українські хакери атакували понад 50 іноземних компаній. Фото: СБУ

https://racurs.ua/ua/n165656-ukrayinski-hakery-atakuvaly-ponad-50-inozemnyh-kompaniy-sbu.html

Ракурс

Хакерську групу з України викрили кіберфахівці СБУ спільно з кіберполіцією та американськими і британськими партнерами.

Зловмисниками виявилися хакери, які здійснювали кібератаки на іноземні компанії, а також надавали платні послуги із підміни ІР-адреси іншим хакерам. За попередніми оцінками, за час діяльності група «заробила» понад 1 млн дол. Бандити атакували понад 50 іноземних компаній. Про це 13 січня повідомила Служба безпеки України.

У спецслужбі повідомили, що зловмисники пропонували своїм клієнтам софт, який дозволяв одразу підвантажувати через платформу комп’ютерні віруси, шпигунське забезпечення та інші шкідливі програми. Це був суто «бандитський» сервіс, створений зловмисниками для зловмисників і непідконтрольний жодній владі чи силовикам. Хакери маскувалися під різноманітними нікнеймами в мережі Darknet.

Повідомляється, ці програми були популярними серед хакерів, які атакували державні та комерційні установи. Також послуги сервісу були популярними серед зловмисників, які розповсюджували віруси-вимагачі. Відмивали гроші завдяки складним фінансовим операціям з використанням різних сервісів, які заборонені в Україні.

За фактами подій слідчі відкрили кримінальне провадження за трьома статтями Кримінального кодексу України — ч. 2 ст. 361 (несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин), ч. 2 ст. 361−1 (створення з метою використання, розповсюдження або збуту шкідливих програмних чи технічних засобів, а також їх розповсюдження або збут), ч. 3 ст. 209 (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом).

Нагадаємо, хакерів з російського угруповання «Армагеддон» 4 листопада викрила Служба безпеки України. Кіберфахівці спецслужби встановили, що зловмисники здійснили понад 5 тис. кібератак на державні органи та об'єкти критичної інфраструктури України.