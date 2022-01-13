Вчені з’ясували, як навколо Сонячної системи виник міхур у 1000 світлових років

Вчені з'ясували, як навколо Сонячної системи виникла пустка у 1000 світлових років

https://racurs.ua/ua/n165658-pohodjennya-mihura-navkolo-sonyachnoyi-systemy-poyasnyly-vcheni.html

Ракурс

Порожнечу Міхур навколо Сонячної системи змогли пояснити вчені. У новій роботі вони реконструювали еволюційну історію галактичного регіону і показати, як ланцюг подій, що почався приблизно 14 млн років тому, призвів до створення величезної пустки навколо Сонячної системи.

Виявилося, що ця «часова бульбашка» утворилася через народження нових зірок, які тепер оточують галактичний регіон, повідомляє phys.org.

Порожнеча відокремлює Сонячну систему від інших зірок. Її вивчення допоможе астрономам зрозуміти процеси зіркової еволюції та спланувати міжзоряні подорожі в майбутньому.

Автори статті склали 3D-анімацію простору-часу, яка показує, що всі молоді зірки та області зореутворення в межах 500 світлових років від Землі знаходяться на поверхні гігантської пустки-бульбашки. Астрономи знали про її існування протягом десятиліть, але тільки тепер змогли побачити та зрозуміти те, як виникла ця структура.

Серія з 15 наднових, які почали вибухати 14 млн років тому, привели до того, що міжзоряний газ мігрував назовні з регіону. Це призвело до створення міхура на зовнішній поверхні, що ідеально підходить для утворення зірок.

На поверхні цього міхура знаходяться сім добре відомих областей зіркоутворення або молекулярних хмар — щільних областей у космосі, де можуть утворюватися зірки. Астрономи відзначають, що міхур дивної форми не перебуває в стані спокою і продовжує повільно рости. Він розширюється зі швидкістю близько шести км/с, але вже вийшов на плато з точки зору швидкості.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що астрономи знайшли незвичайну зірку типу Вольфа-Райє в туманності «Блакитний спалах».