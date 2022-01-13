https://racurs.ua/n165658-proishojdenie-puzyrya-vokrug-solnechnoy-sistemy-obyasnili-uchenye.html

Ракурс

Пузырь вокруг Солнечной системы смогли объяснить ученые. В новой работе они реконструировали эволюционную историю галактического региона и показать, как цепь событий, начавшаяся примерно 14 млн лет назад привела к созданию огромного пузыря вокруг Солнечной системы.

Оказалось, что этот пузырь образовался из-за рождения новых звезд, которые теперь окружают галактический регион. Об этом сообщает phys.org.

Пузырь отделяет Солнечную систему от других звезд. Его изучение поможет астрономам понять процессы звездной эволюции и спланировать межзвездные путешествия в будущем.

Авторы статьи составили 3D-анимацию пространства-времени, которая показывает, что все молодые звезды и области звездообразования в пределах 500 световых лет от Земли находятся на поверхности гигантского пузыря, известного как Местный пузырь. Астрономы знали о его существовании в течение десятилетий, но только теперь смогли увидеть и понять то, как возникла эта структура.

Серия из 15 сверхновых, которые начали взрываться 14 млн лет назад, привели к тому, что межзвездный газ мигрировал наружу из региона. Это привело к созданию пузыря с внешней поверхностью, которая была идеальная для образования звезд.

На поверхности этого пузыря находятся семь хорошо известных областей звездообразования или молекулярных облаков — плотных областей в космосе, где могут образовываться звезды. Астрономы отмечают, что пузырь странной формы не находится в состоянии покоя и продолжает медленно расти. Он расширяется со скоростью около шести км/с, но уже вышел на плато с точки зрения скорости.

Напомним, ранее мы сообщали, что астрономы нашли необычную звезду типа Вольфа-Райе в туманности «Голубая вспышка».