«Хаббл» опубликовал первое фото 2022 года — умирающая звезда из созвездия Ориона

В Твиттере космического телескопа «Хаббл» опубликовали первую фотографию 2022 года — умирающая звезда в созвездии Ориона.

На фотографии — планетарная туманность NGC 2022, расположенная в восьми тысячах световых лет от Земли.

Это просто умирающая звезда, — написали в Твиттере телескопа.

Планетарная туманность не имеет никакого отношения к планетам. Название появилось потому, что в ранних телескопах такие объекты выглядели круглыми.

Эта звезда удерживала внешние слои в течение миллиардов лет, прежде чем сбросить их в пространство. Расширяющиеся оболочки деформируются, придавая туманности эллиптическийй вид. Впоследствии материя рассеется. Звезда пока еще не достигла окончательного состояния белого карлика.

6 декабря специалисты NASA возобновили работу спектрографа STIS (Space Telescope Imaging Spectrograph). Это был последний научный инструмент, требовавший устранения неполадок после сбоя в октябре 2021 года.

С 23 октября телескоп находился в безопасном режиме из-за сбоя, вызванного проблемами синхронизации приборов с внутренними системами обмена данными телескопа. С тех пор научные полноценные наблюдения не велись.

После сбоя команда постепенно возвращала инструменты телескопа: камеру ACS (Advanced Camera for Surveys), камеру WFC 3 и спектрограф COS. Специалисты также использовали спектрометр NICMOS (Near Infrared Camera and Multi-Object Spectrometer) для поиска источников ошибок синхронизации. Устройство телескоп уже не использует в работе.

«Ракурс» рассказывал, что новый космический телескоп James Webb проработает в космосе дольше запланированных 10 лет.