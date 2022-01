«Хаббл» опублікував перше фото 2022 року — вмираюча зірка з сузір'я Оріона

Ракурс

У Твіттері космічного телескопа «Хаббл» опублікували першу фотографію 2022 року — зірка, що вмирає, у сузір’ї Оріону.

На фотографії — планетарна туманність NGC 2022, яка розташована за вісім тисяч світлових років від Землі.

Це зірка, що просто вмирає, — йдеться у Твіттері телескопа.

Планетарна туманність не має жодного відношення до планет. Назва з’явилася через те, що в ранніх телескопах такі об'єкти виглядали круглими.

Зірка утримувала зовнішні шари упродовж мільярдів років, перш ніж скинути їх у простір. Оболонки, що розширюються, деформуються, надаючи туманності еліптичного вигляду. Згодом матерія розсіється. Зірка поки що не досягла остаточного стану білого карлика.

6 грудня спеціалісти NASA відновили роботу спектрографа STIS (Space Telescope Imaging Spectrograph). Це був останній науковий інструмент, який вимагав усунення неполадок після збою у жовтні 2021 року.

З 23 жовтня телескоп перебував у безпечному режимі через збій, викликаний проблемами із синхронізацією приладів із внутрішніми системами обміну даними телескопа. З того часу наукові повноцінні спостереження не велися.

Після збою команда поступово повертала до роботи інструменти телескопа: камеру ACS (Advanced Camera for Surveys), камеру WFC 3 та спектрограф COS. Спеціалісти також використовували спектрометр NICMOS (Near Infrared Camera and Multi-Object Spectrometer) для пошуку джерел помилок синхронізації. Цей пристрій телескоп вже не використовує в роботі.

«Ракурс» розповідав, що новий космічний телескоп James Webb пропрацює в космосі довше запланованих 10 років.