На засіданні військового комітету НАТО виступив головнокомандувач ЗСУ

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У військовому засіданні НАТО взяв участь головнокомандувач Збройних сил України (ЗСУ) Валерій Залужний.

В обговоренні він був представлений на рівні начальників генеральних штабів країн Альянсу. Про зустріч повідомили у прес-службі НАТО.

Залужний розповів про ситуацію навколо кордонів України та на тимчасово окупованих територіях. Головнокомандувач ЗСУ зазначив, що Росія не змирилася з європейським вибором українського народу.

Водночас він запевнив, що Збройні сили готові діяти за будь-яких сценаріїв розвитку ситуації. Залужний розповів про методи впливу, які використовує країна-агресор — газовий шантаж, міграційна криза та інформаційна війна.

Також він запевнив, що Збройні сили України стануть гідною й ефективною бойовою складовою союзних військ НАТО.

Залужний подякував урядам країн-партнерів за непохитну підтримку нашої держави та дієву допомогу українському війську.

Під час розмови з головою військового комітету НАТО адміралом Робом Бауером головнокомандувач ЗСУ обговорив важливі питання.

Йшлося про практичну реалізацію статусу партнера НАТО з розширеними можливостями та продовження взаємовигідного військового співробітництва.

Нагадаємо, що українські прикордонники проведуть військові навчання спільно з американськими військовими.

Навчання Sea Breeze-2022 пройдуть за участю сил безпеки України, країн НАТО та партнерів Альянсу в морському, авіаційному та сухопутному компонентах.