Росія нападе з моря – як діятимуть військові, розповіли у ВМС

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Вторгнення Росії в Україну з моря допускають Збройні сили України. Віце-адмірал Військово-морських сил (ВМС) України Андрій Тарасов заявив, що українські військові дадуть відсіч у випадку такої спроби.

Він додав, що Україна інвестує у флот з 2014 року, тож здатна захиститися. Про це Тарасов розповів британському телеканалу Sky News.

Хочете миру — готуйтеся до війни. З 2014 року ми зосередилися на відновленні морської піхоти та берегової артилерії. Сили, які у нас є на узбережжі, здатні відбити будь-який десант супротивника, — заявив він.

Тарасов також розповів, що російські війська постійно практикують сценарій нападу з моря, зокрема в окупованому Криму. Він назвав рівень їхньої підготовки «досить високим».

Віце-адмірал ВМС впевнений, що інші підрозділи Збройних сил зможуть допомогти морському флоту захистити берегову лінію, якщо це буде необхідно.

За його словами, Велика Британія є важливим союзником, який підтримує зусилля України в закупівлі нових військових кораблів, ракет, а також відновленні військово-морських баз.

Тарасов зазначив, що ВМС Росії блокують морські відрізки води для руху українських морських сил під приводом військових навчань.

Країна-агресор використовує пристрої перешкод в Азовському морі, які порушують зв’язок і навігацію на українських кораблях. Це призвело до обмеження роботи українських комерційних суден в портах Азовського моря.

Нагадаємо, що нову дату ймовірного вторгнення Росії в Україну назвало The New York Times з посиланням на джерела серед американських посадовців.

Видання вказує, що морозна погода дозволила б легко пересуватися важким транспортним засобам армії країни-окупанта, проте м’яка зима змусила президента РФ Володимира Путіна відкласти наземний наступ на Україну до лютого.

Джерело: Sky News