Россия нападет с моря – как будут действовать военные, рассказали в ВМС

https://racurs.ua/n165685-rossiya-napadet-s-morya-kak-budut-deystvovat-voennye-rasskazali-v-vms.html

Ракурс

Вторжение России в Украину с моря допускают Вооруженные силы Украины. Вице-адмирал Военно-морских сил (ВМС) Украины Андрей Тарасов заявил, что украинские военные дадут отпор в случае такой попытки.

Он добавил, что Украина инвестирует во флот с 2014 года, поэтому способна защититься. Об этом Тарасов рассказал британскому телеканалу Sky News.

Хотите мира — готовьтесь к войне. С 2014 года мы сосредоточились на восстановлении морской пехоты и береговой артиллерии. Силы, которые у нас есть на побережье, способны отбить любой десант противника, — заявил он.

Тарасов также рассказал, что российские войска постоянно практикуют сценарий нападения с моря, в частности в оккупированном Крыму. Он назвал уровень их подготовки «достаточно высоким».

Вице-адмирал ВМС уверен, что другие подразделения Вооруженных сил смогут помочь морскому флоту защитить береговую линию, если это будет необходимо.

По его словам, Великобритания является важным союзником, поддерживающим усилия Украины в закупке новых военных кораблей, ракет, а также восстановлении военно-морских баз.

Тарасов отметил, что ВМС России блокируют морские отрезки воды для движения украинских морских сил под предлогом военных учений.

Страна-агрессор использует устройства препятствий в Азовском море, нарушающие связь и навигацию на украинских кораблях. Это привело к ограничению работы украинских коммерческих судов в портах Азовского моря.

Напомним, что новую дату предполагаемого вторжения России в Украину назвало The New York Times со ссылкой на источники среди американских чиновников.

Издание указывает, что морозная погода позволила бы легко передвигаться тяжелым транспортным средствам армии страны-оккупанта по дорогам, однако мягкая зима заставила президента РФ Владимира Путина отложить наземное наступление на Украину до февраля.

Источник:Sky News