Главного копа Одессы остановили на автомобиле с «левыми» номерами

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Ракурс

Дмитрий Хмарук, временный руководитель одесских патрульных, попал в скандал. Правоохранители проверяют информацию о том, что мужчину остановили подчиненные.

Хмарук ездил на автомобиле с незарегистрированными номерами и без документов на транспортное средство. Об этом сообщают украинские СМИ.

В патрульной полиции в комментарии журналистам коротко отметили, что проверяют все обстоятельства резонансного происшествия.

Тем временем в сети появилось видео инцидента. О событии стало известно 12 января из публикаций телеграм-каналов.

Номерные знаки машины Skoda Octavia, на которой предположительно ехал Хмарук, обозначены как отсутствующие в базе Главного сервисного центра МВД.

Впоследствии патрульные связались с оператором, который по телефону отметил, что номера зарегистрированы, однако документов на транспорт у водителя не оказалось. Полицейские ограничились профилактической беседой и отпустили мужчину.

Дмитрий Хмарук занимает должность временно исполняющего обязанности начальника управления патрульной полиции в Одесской области с 2019 года. До этого работал на аналогичной должности в Луцке. В последней декларации за 2020 год у полицейского нет никакого автомобиля.

Напомним, 8 января в Черновцах патрульные остановили автомобиль, за рулем которого находился нетрезвый полковник полиции Вячеслав Ефтений — руководитель Управления стратегических расследований в Одесской области.