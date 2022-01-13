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Главного копа Одессы остановили на автомобиле с «левыми» номерами
Главного копа Одессы остановили на автомобиле с «левыми» номерами (ВИДЕО)https://racurs.ua/n165684-glavnogo-kopa-odessy-ostanovili-na-avtomobile-s-levymi-nomerami-video.htmlРакурс
Дмитрий Хмарук, временный руководитель одесских патрульных, попал в скандал. Правоохранители проверяют информацию о том, что мужчину остановили подчиненные.
Хмарук ездил на автомобиле с незарегистрированными номерами и без документов на транспортное средство. Об этом сообщают украинские СМИ.
В патрульной полиции в комментарии журналистам коротко отметили, что проверяют все обстоятельства резонансного происшествия.
Тем временем в сети появилось видео инцидента. О событии стало известно 12 января из публикаций телеграм-каналов.
Номерные знаки машины Skoda Octavia, на которой предположительно ехал Хмарук, обозначены как отсутствующие в базе Главного сервисного центра МВД.
Впоследствии патрульные связались с оператором, который по телефону отметил, что номера зарегистрированы, однако документов на транспорт у водителя не оказалось. Полицейские ограничились профилактической беседой и отпустили мужчину.
Дмитрий Хмарук занимает должность временно исполняющего обязанности начальника управления патрульной полиции в Одесской области с 2019 года. До этого работал на аналогичной должности в Луцке. В последней декларации за 2020 год у полицейского нет никакого автомобиля.
Напомним, 8 января в Черновцах патрульные остановили автомобиль, за рулем которого находился нетрезвый полковник полиции Вячеслав Ефтений — руководитель Управления стратегических расследований в Одесской области.
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