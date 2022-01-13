Головного копа Одеси зупинили на авто з «лівими» номерами

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Ракурс

Дмитро Хмарук, тимчасовий керівник одеських патрульних, потрапив у скандал. Правоохоронці перевіряють інформацію про те, що чоловіка зупинили підлеглі.

Хмарук їздив на авто з незареєстрованими номерами та без документів на транспортний засіб. Про це повідомляють українські ЗМІ.

У патрульній поліції в коментарі журналістам коротко зазначили, що перевіряють всі обставини резонансної події.

Тим часом у мережі з’явилося відео інциденту. Про подію стало відомо 12 січня з публікацій телеграм-каналів.

Номерні знаки машини Skoda Octavia, на якій імовірно їхав Хмарук, позначені як відсутні у базі Головного сервісного центру МВС.

Згодом патрульні зв’язалися з оператором, який телефоном зазначив, що номери зареєстровані, однак документів на транспорт у водія не виявилося. Тож поліцейські обмежилися профілактичною бесідою та відпустили чоловіка.

Дмитро Хмарук обіймає посаду тимчасового виконувача обов’язків начальника управління патрульної поліції в Одеській області з 2019 року. До цього працював на аналогічній посаді в Луцьку. В останній декларації за 2020 рік будь-який автомобіль у чоловіка відсутній.

Нагадаємо, 8 січня в Чернівцях патрульні зупинили автомобіль, за кермом якого перебував нетверезий полковник поліції В’ячеслав Єфтеній — очільник Управління стратегічних розслідувань в Одеській області.