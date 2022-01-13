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Головного копа Одеси зупинили на авто з «лівими» номерами
Головного копа Одеси зупинили на авто з «лівими» номерами (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n165684-golovnogo-kopa-odesy-zupynyly-na-avto-z-livymy-nomeramy-video.htmlРакурс
Дмитро Хмарук, тимчасовий керівник одеських патрульних, потрапив у скандал. Правоохоронці перевіряють інформацію про те, що чоловіка зупинили підлеглі.
Хмарук їздив на авто з незареєстрованими номерами та без документів на транспортний засіб. Про це повідомляють українські ЗМІ.
У патрульній поліції в коментарі журналістам коротко зазначили, що перевіряють всі обставини резонансної події.
Тим часом у мережі з’явилося відео інциденту. Про подію стало відомо 12 січня з публікацій телеграм-каналів.
Номерні знаки машини Skoda Octavia, на якій імовірно їхав Хмарук, позначені як відсутні у базі Головного сервісного центру МВС.
Згодом патрульні зв’язалися з оператором, який телефоном зазначив, що номери зареєстровані, однак документів на транспорт у водія не виявилося. Тож поліцейські обмежилися профілактичною бесідою та відпустили чоловіка.
Дмитро Хмарук обіймає посаду тимчасового виконувача обов’язків начальника управління патрульної поліції в Одеській області з 2019 року. До цього працював на аналогічній посаді в Луцьку. В останній декларації за 2020 рік будь-який автомобіль у чоловіка відсутній.
Нагадаємо, 8 січня в Чернівцях патрульні зупинили автомобіль, за кермом якого перебував нетверезий полковник поліції В’ячеслав Єфтеній — очільник Управління стратегічних розслідувань в Одеській області.
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