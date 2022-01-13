Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Головного копа Одеси зупинили на авто з «лівими» номерами

Головного копа Одеси зупинили на авто з «лівими» номерами (ВІДЕО)

13 січ 2022, 17:39
999

Дмитро Хмарук, тимчасовий керівник одеських патрульних, потрапив у скандал. Правоохоронці перевіряють інформацію про те, що чоловіка зупинили підлеглі.

Хмарук їздив на авто з незареєстрованими номерами та без документів на транспортний засіб. Про це повідомляють українські ЗМІ.

У патрульній поліції в коментарі журналістам коротко зазначили, що перевіряють всі обставини резонансної події.

Тим часом у мережі з’явилося відео інциденту. Про подію стало відомо 12 січня з публікацій телеграм-каналів.

Номерні знаки машини Skoda Octavia, на якій імовірно їхав Хмарук, позначені як відсутні у базі Головного сервісного центру МВС.

Згодом патрульні зв’язалися з оператором, який телефоном зазначив, що номери зареєстровані, однак документів на транспорт у водія не виявилося. Тож поліцейські обмежилися профілактичною бесідою та відпустили чоловіка.

Дмитро Хмарук обіймає посаду тимчасового виконувача обов’язків начальника управління патрульної поліції в Одеській області з 2019 року. До цього працював на аналогічній посаді в Луцьку. В останній декларації за 2020 рік будь-який автомобіль у чоловіка відсутній.


Нагадаємо, 8 січня в Чернівцях патрульні зупинили автомобіль, за кермом якого перебував нетверезий полковник поліції В’ячеслав Єфтеній — очільник Управління стратегічних розслідувань в Одеській області.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter

.




Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів