https://racurs.ua/ua/n165683-lyst-u-plyashci-vid-hlopchyka-sashka-z-minska-znayshla-para-v-irlandiyi-foto.html

Ракурс

В Ірландії літня пара з міста Белфаст знайшла під час прогулянки на пляжі скляну пляшку, в якій був лист.

Виявилося, що пляшка пропливла понад п’ять тисяч кілометрів, а вирушила вона у свою подорож з американського міста Оушен-Сіті, штат Мериленд. Про це повідомляє Donegal Daily.

Три роки тому листа було відправлено 11-річним Сашком з Мінська. Усередині пляшки був лист і дві доларові купюри. Щоб розібрати, що написано в посланні, парі довелося всю ніч сушити папір. Автор послання написав у листі про свої захоплення, сім’ю, а також залишив свій номер телефону, на який просив зателефонувати того, хто знайшов послання. В кутку стояла дата — 2019 рік

Пара спробувала зателефонувати за вказаним номером телефону, але той виявився відключений. Однак після першої публікації про знахідку історію підхопили світові новинні агенції та вже через кілька днів пара дізналася, що Сашко — з Мінська.

Хлопчик жив у Мериленді та вже повернувся додому. Потім парі вдалося зв’язатися з батьком Сашка, сусідом сім’ї в Мериленді і двома місцевими газетами. У понеділок, 10 січня, вже балтиморська газета зв’язалася з парою з Ірландії. З’ясувалося, що у репортера видання є друг, який знає батьків Сашка. Рита і Кіаран кажуть, що вони в захваті від такого прогресу і тепер сподіваються на відеодзвінок з самим хлопчиком.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що послання в пляшці з Японії подолало відстань майже в 6 тис. км — його вимило на пляжі острова Гаваї. Скляну пляшку випустили в море учні середньої школи міста Тьосю в префектурі Тіба на сході Японії в 1984 році, а в червні 2021 року її знайшла місцева мешканка Гаваїв.