Нарощування військ РФ біля кордонів України засудила Британія

Агресія Росії. Фото: Главком

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Росія повинна припинити агресивну політику щодо України та дотримуватися зобов’язань Будапештського меморандуму.

Цей документ РФ підписала добровільно. Про це нагадав постійний представник Великої Британії при ОБСЄ Нейл Буш під час засідання постійної ради ОБСЄ у Відні, пише «УНН».

Також він наголосив, що країна-агресор повинна не забувати про мінські домовленості, які систематично порушує.

Росія має провести деескалацію ситуації на кордоні та вивести свої війська з території України, — йдеться в заяві.

Постійний представник Британії назвав нарощування російських сил навколо України «невиправданим».

Він також додав, що Британія продовжує закликати Росію припинити незаконну анексію Криму та дестабілізуючу діяльність на сході України.

Як відомо, Будапештський меморандум був підписаний у грудні 1994 року Україною, США, Росією та Великою Британією. В обмін на відмову України від ядерної зброї США, РФ і Британія зобов’язалися поважати незалежність, суверенітет та існуючі кордони нашої держави та утримуватися від застосування до України економічного тиску чи загрози силою.

Нагадаємо, держави НАТО на засіданні 12 січня в Брюсселі відмовили Росії у задоволенні її вимог, які стосуються нерозширення НАТО та присутності військ блоку на його східному фланзі. 13 січня в ОБСЄ триває обговорення російських пропозицій США та НАТО щодо гарантій безпеки.

Джерело: «УНН»