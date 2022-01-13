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Агрессия России. Фото: Главком

Наращивание войск РФ у границ Украины осудила Британия

13 янв 2022, 17:16
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Россия должна прекратить агрессивную политику по отношению к Украине и придерживаться обязательств Будапештского меморандума.

Этот документ РФ подписала добровольно. Об этом напомнил постоянный представитель Великобритании при ОБСЕ Нейл Буш во время заседания постоянного совета ОБСЕ в Вене, пишет «УНН».

Также он подчеркнул, что страна-агрессор должна не забывать минских договоренностях, которые систематически нарушает.

Россия должна провести деэскалацию ситуации на границе и вывести свои войска с территории Украины, — говорится в заявлении.

Постоянный представитель Британии назвал наращивание российских сил вокруг Украины «неоправданным».

Он также добавил, что Британия продолжает призывать Россию прекратить незаконную аннексию Крыма и дестабилизирующую деятельность на востоке Украины.

Как известно, Будапештский меморандум был подписан в декабре 1994 года Украиной, США, Россией и Великобританией. В обмен на отказ Украины от ядерного оружия США, РФ и Великобритания обязались уважать независимость, суверенитет и существующие границы нашего государства и воздерживаться от применения в отношении Украины экономического давления или угрозы силой.


Напомним, государства НАТО на заседании 12 января в Брюсселе отказали России в удовлетворении ее требований, касающихся нерасширения НАТО и присутствия войск блока на его восточном фланге. 13 января в ОБСЕ продолжается обсуждение российских предложений США и НАТО по гарантиям безопасности.

Источник: «УНН»

Источник: Ракурс


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