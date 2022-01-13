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Ракурс

В Ирландии пожилая пара из города Белфаст нашла во время прогулки на пляже стеклянную бутылку, в которой было письмо.

Оказалось, что бутылка проплыла более пяти тысяч километров, а отправилась она в свое путешествие из американского города Оушен-Сити, штат Мэриленд. Об этом сообщает Donegal Daily.

Три года назад письмо было отправлено 11-летним Сашей из Минска. Внутри бутылки было письмо и две долларовые купюры. Чтобы разобрать, что написано в послании, паре пришлось всю ночь аккуратно сушить бумагу. Автор послания написал в письме о своих увлечениях, семье, а также оставил свой номер телефона, на который просил позвонить нашедшего послание. В углу стояла дата — 2019 год.

Пара попробовала позвонить по указанному номеру телефона, но тот оказался отключен. Однако после первой публикации о находке, историю подхватили мировые новостные агентства и уже через несколько дней пара узнала что Саша — из Минска.

Мальчик жил в Мэриленде и уже вернулся домой. Затем паре удалось связаться с отцом Саши, соседом семьи в Мэриленде и двумя местными газетами. В понедельник, 10 января, уже балтиморская газета связалась с парой из Ирландии. Выяснилось, что у репортера издания есть друг, который знает родителей Саши. Рита и Киаран говорят, что они в восторге от такого прогресса и теперь надеются на видеозвонок с самим мальчиком.

Напомним, ранее мы сообщали, что послание в бутылке из Японии преодолело расстояние почти в 6 тыс. км — его вымыло на пляже острова Гавайи. Стеклянную бутылку выпустили в море ученики средней школы города Тьосю в префектуре Тиба на востоке Японии в 1984 году, а в июне 2021 года ее нашла местная жительница Гавайев.

Источник: Donegal Daily