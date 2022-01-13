Україна проведе спільні маневри з НАТО на море

https://racurs.ua/ua/n165665-ukrayina-provede-spilni-manevry-z-nato-na-more.html

Ракурс

Військові навчання проведуть українські прикордонники спільно з американськими військовими.

Навчання Sea Breeze-2022 пройдуть за участю сил безпеки України, країн НАТО та партнерів альянсу в морському, авіаційному та сухопутному компонентах. Про це повідомляє Держприкордонслужба.

Бійці Південного регіонального управління та мобільного підрозділу «Дозор» братимуть участь у протидесантних та антисаботажних заходах під час навчань. Морська охорона буде представлена ​​10 одиницями корабельно-катерного складу та відділами спецдій усіх загонів Морської охорони.

Кораблі та катери в складі міжнародних та міжвідомчих тактичних груп будуть вести артилерійські стрільби, відпрацьовувати дії у випадку нападу та оборону. Учасники також візьмуть участь у навчальних тренуваннях зі порятунку людей, пошуку судна-порушника.

До тренувань залучать сили Ізмаїльського загону Морської охорони. Спецназівці Морської охорони традиційно братимуть участь у водолазних і протидиверсійних навчаннях, де будуть відпрацьовувати весь спектр підготовки від висадки з гвинтокрила до виявлення небезпечних підводних об'єктів, їх підняття і знешкодження.

У навчаннях братимуть участь понад 60 країн та міжнародних організацій. Під час планування маневрів, що пройшло в Одесі, було вирішено залучити до них дев’ять прикордонних кораблів і катерів.

Зазначимо, що «Сі Бриз» щорічно проводяться з 1997 року. У 2020 році навчання пройшли у скороченому форматі через пандемію коронавірусу, але вже минулого року стали наймасштабнішими за всю історію — у них взяли участь 30 кораблів, близько 40 літаків, понад 3 тисячі військовослужбовців та десятки одиниць військової техніки. Україна вперше використала протикорабельні ракети «Нептун» та безпілотники Bayraktar TB2.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що військові навчання в кількох областях, прилеглих до державного кордону України, розпочали збройні сили країни-агресора Росії.