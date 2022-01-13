Росія постачала матеріали для ракет КНДР. Фото: KCNA

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Компанія з Російської Федерації була ключовим постачальником матеріалів для ракетної програми Північної Кореї.

Міністерство фінансів США 12 січня запровадило санкції проти компанії «Парсек». Також під санкції потрапив засновник цієї фірми Роман Алар та кілька громадян північнокорейського походження, які проживають в Китаї і Росії. «Парсек» сприяв поширенню зброї масового знищення або його доставці КНДР. Про це заявив глава Державного департаменту США Ентоні Блінкен, повідомляється на сайті відомства.

У Держдепі зазначають, що у 2016−2021 роках «Парсек» і Алар співпрацювали з громадянином Північної Кореї про Ен Хо щодо закупівлі різних товарів для балістичних ракет, включаючи кевларову нитку, арамідне волокно і авіаційне масло. Алар також надав про Ен Хо Інструкції зі створення сумішей ракетного палива.

Нагадаємо, у вересні 2021 року Північна Корея запустила гіперзвукову балістичну ракету, здатну нести ядерні боєголовки. Запуск був здійснений зі східного узбережжя КНДР в напрямку моря.