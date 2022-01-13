Россия поставляла материалы для ракет КНДР. Фото: KCNA

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Компания из Российской Федерации была ключевым поставщиком материалов для ракетной программы Северной Кореи.

Министерство финансов США 12 января ввело санкции против компании «Парсек». Также под санкции попал основатель этой фирмы Роман Алар и несколько граждан корейского происхождения, которые проживают в Китае и России. «Парсек» способствовал распространению оружия массового уничтожения или его доставке КНДР. Об этом заявил глава Государственного департамента США Энтони Блинкен, сообщается на сайте ведомства.

В Госдепе отмечают, что в 2016—2021 годах «Парсек» и Алар сотрудничали с гражданином Северной Кореи о Ен Хо по закупке различных товаров для баллистических ракет, включая кевларовую нить, арамидное волокно и авиационное масло. Алар также предоставил для Эн Хо инструкции по созданию смесей ракетного топлива.

Напомним, в сентябре 2021 года Северная Корея запустила гиперзвуковую баллистическую ракету, способную нести ядерные боеголовки. Запуск был осуществлен с восточного побережья КНДР в направлении моря.