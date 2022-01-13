Кличко рассказал о встрече с Зеленским

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Ракурс

Виталий Кличко, мэр Киева, рассказал, встречался ли он 17 декабря с президентом Украины Владимиром Зеленским. Мэр столицы вроде бы хорошо не помнит, был ли он в Офисе президента в тот день.

В то же время источники «Украинской правды», приближенные к окружению Кличко, указали, что такая встреча на самом деле имела место.

По словам источников, Владимир Александрович аккуратно спрашивал мэра о его президентских амбициях и намекал, что баллотироваться ему не стоит. Также Зеленский подкалывал Кличко, что мэр держит неформальную коалицию в Киеве с «Европейской солидарностью». Мол, Зеленскому это не очень нравится, — говорится в сообщении Телеграм-канала «Украинской правды» УП. off_the_record.

Напомним, ранее СМИ сообщали, что Зеленский встретился с Кличко 17 декабря. Первой просьбой президента к мэру было выйти из «неофициальной коалиции с „Евросолидарностью“ в Киевсовете». Вторая просьба Зеленского касалась выборов — он хотел, чтобы Кличко не баллотировался на выборах президента.

У офиса Зеленского уже якобы есть кандидат на должность главы КГГА.