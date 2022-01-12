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Ракурс

Зеленский договаривался с Кличко о мире — СМИ

12 янв 2022, 17:47
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Владимир Зеленский, президент Украины, встретился с мэром Киева Виталием Кличко 17 декабря.

По данным СМИ, у Зеленского было несколько просьб к Кличко. Об этом сообщил Телеграмм-канал «Бабельки».

Первой просьбой, по информации журналистов, была просьба президента выйти из «неофициальной коалиции с „Евросолидарностью“ в Киевсовете». Однако никаких обещаний он не получил. Вторая просьба Зеленского касалась выборов — он хотел, чтобы Кличко не баллотировался на выборах президента.

Отдельно обсуждали законопроект «О столице», цель которого — разделить полномочия мэра Киева и главы Киевской городской государственной администрации (КГГА). Власти обещали принять его до конца прошлого года, но не сложилось. На встрече Кличко убеждал не принимать законопроект, — говорится в сообщении.


Отмечается, что у офиса Зеленского уже есть кандидат на должность главы КГГА. Им может стать первый заместитель Кличко — Алексей Кулеба — которого, по данным СМИ, назначили при содействии главы Офиса президента Андрея Ермака.

Напомним, ранее мы сообщали, что Виталий Кличко отреагировал на ситуацию вокруг проводимого в отношении пятого президента Украины Петра Порошенко расследование по подозрению в госизмене. По его словам, в ситуации, когда возникли серьезные вызовы и внутри страны, и у ее границ, подобные действия негативно влияют как на ситуацию в государстве, так и на имидж Украины.

Источник: Ракурс


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