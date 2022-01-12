Зеленський і Кличко. Фото: УП

https://racurs.ua/ua/n165622-zelenskyy-domovlyavsya-z-klychkom-pro-myr-zmi.html

Ракурс

Володимир Зеленський, президент України, зустрівся з мером Києва Віталієм Кличком 17 грудня.

За даними ЗМІ, Зеленський мав до Кличка кілька прохань. Про це повідомив Телеграм-канал «Бабельки».

Першим проханням, за інформацією журналістів, було прохання президента вийти з «неофіційної коаліції з „Євросолідарністю“ в Київраді». Проте жодних обіцянок він не отримав. Друге прохання Зеленського стосувалося виборів — він хотів, аби Кличко не балотувався на виборах президента.

Окремо обговорювали законопроект «Про столицю», мета якого — розділити повноваження мера Києва та голови Київської міської державної адміністрації (КМДА). Влада обіцяла ухвалити його до кінця минулого року, але не склалося. На зустрічі Кличко переконував не ухвалювати законопроект, — йдеться в повідомленні.



Наголошується, що офіс Зеленського вже має кандидата на посаду голови КМДА. Ним може стати перший заступник Кличка — Олексій Кулеба — якого, за даними ЗМІ, призначили за сприяння голови Офісу президента Андрія Єрмака.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Віталій Кличко відреагував на ситуацію довкола здійснюваного щодо п’ятого президента України Петра Порошенка розслідування за підозрою у державній зраді. За його словами, в ситуації, коли виникли серйозні виклики і всередині країни, і біля її кордонів, подібні дії негативно впливають як на ситуацію в державі, так і на імідж України.