На честь Грети Тунберг назвали новий вид жаб

Панамських жаб назвали на честь Грети Тунберг, фото: ZooKeys

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Ракурс

Новий вид жаб, які живуть у лісах на півночі та в центрі Панами, назвали Pristimantis gretathunbergae — на честь відомої шведської екологічної активістки Грети Тунберг, котра закликає боротися проти змін клімату.

Опис цього нововідкритого виду тварин опубліковано у журналі ZooKeys.

Раніше вважалося, що ці жаби відносяться до виду P. latidiscus, який широко поширений у Колумбії та Еквадорі, проте генетичний аналіз показав, що їх слід виділити в окремий вид, який є сестринським стосовно групи видів P. erythropleura-penelopus із Північної Колумбії.

Розміри жаб цього виду невеликі — довжина самок в середньому становить 42,66 мм, самців — 31,24 мм. Верхня частина тіла в них коричнювата чи жовто-оранжева, а черевце світліше.

Раніше на честь Грети Тунберг також назвали жука з Кенії (Nelloptodes gretae), вид равликів із Нової Зеландії (Opacuincola gretathunbergae) та острова Борнео (Craspedotropis gretathunbergae) та рід пауків Thunberga з Мадагаскару, до якого відноситься вид Thunberga greta.

Джерело: ZooKeys