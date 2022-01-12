На захід Росії звозять військову техніку з Сибіру та Далекого Сходу, фото - СІТ

https://racurs.ua/ua/n165620-na-zahid-rosiyi-zvozyat-viyskovu-tehniku-z-sybiru-ta-dalekogo-shodu-video.html

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На захід Росії звозять техніку з баз всіх чотирьох армій Східного військового округу.

Аналітики з Conflict Intelligence Team (CIT) знайшли в соціальних мережах близько 30 відео, які свідчать про перекидання військовослужбовців та техніки з Сибіру та Далекого Сходу в західні регіони Росії.

У роликах техніка «зафіксована на автошляхах, у процесі завантаження на залізничній платформі та на ешелонах, що рухаються на захід».

Також помітили вантажівки, автозаправники, бойові машини піхоти, реактивні системи залпового вогню «Град» та «Ураган». Аналітики припускають, що в один із роликів потрапили зенітний ракетний комплекс «Тор» або зенітна самохідна установка «Шилка».

Разом із технікою переміщуються і військові, вважають у CIT. Скільки їх, досі не встановили.

Аналітики визначили кілька пунктів відправлення техніки: Улан-Уде (Бурятія), Борзя (Забайкальський край), Білогірськ (Амурська область) та Уссурійськ (Приморський край). У зв’язку з цим CIT припустили, що техніка відноситься до з'єднань всіх чотирьох армій Східного військового округу.

Таке широке залучення сил, а також те, що деякі ешелони були помічені вже в Новосибірську та Кемерово, не дозволяє пояснити перекидання проведенням місцевих військових навчань.

Нагадаємо, що західний світ вже декілька днів намагається порозумітися із Москвою, яка навіть на тлі численних переговорів продовжує підтягувати війська до кордонів з Україною.

10 січня США та РФ провели переговори у Женеві. 12 січня відбувся саміт НАТО-Росія.

Раніше NYT опублікувало нову карту розташування ЗС РФ навколо кордонів України. На ній вказано роди військ, їх чисельність, різновиди техніки. Кремль нібито розробив операцію із залученням 175 тис. військових. Наразі Росія знаходиться «на шляху» до отримання всього необхідного для початку вторгнення.