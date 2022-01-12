https://racurs.ua/ua/n165619-spravu-tatarova-zakryly-hronologiya-zlyvu.html

Ракурс

Справа Татарова була «злита» правоохоронцями — 14 грудня 2020 року Печерський суд зобов’язав забрати справу заступника голови Офісу президента Олега Татарова в Національного антикорупційного бюро України (НАБУ).

Після цього 14 грудня 2021 року Шевченківський суд зробив Татарову «подарунок» на річницю рішення й зобов’язав прокурорів закрити справу через сплив строків розслідування. Про це повідомляє «Центр протидії корупції».

Таке рішення ухвалила слідча суддя Шевченківського районного суду Києва Олена Чайка. Адвокат заступника директора Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС Костянтина Дубоноса подав скаргу на бездіяльність прокурора. У ній він вказав, що слідство в справі завершене, але прокурор досі не ухвалив рішення про закриття справи, попри подачу захисником відповідного клопотання. Суддя Чайка вирішила підіграти захисту й зобов’язала прокурора Офісу генпрокурора закрити справу Татарова.

Сталося це напередодні затвердження результатів конкурсу на голову Спеціальної антикорупційної прокуратури (САП), де переміг детектив НАБУ Олександр Клименко. Саме він розслідував справу Татарова. У нещодавньому інтерв’ю Клименко сказав, що якби на момент розслідування він був керівником САП, то зробив би все, щоб уникнути протидії і врятувати справу. Тепер «татарівська» частина комісії блокує затвердження результатів конкурсу, на якому переміг Клименко

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що глава Офісу президента Андрій Єрмак пояснив, чому його заступник досі перебуває на посаді. Очільник Офісу Зеленського спростував чутки про те, що Татаров — рекомендація колишнього адвоката президента-втікача Віктора Януковича Андрія Портнова.

Джерело: Центр протидії корупції