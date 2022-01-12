Курс долара до гривні знову зріс, фото:

https://racurs.ua/ua/n165618-kurs-dolara-onovyv-vosmymisyachnyy-maksymum-infografika.html

Ракурс

Курс долара до гривні зріс ще на 20 копійок, чим оновив восьмимісячний максимум.

Про це свідчать дані, опубліковані на сайті Національного банку України (НБУ).

На завтра, 13 січня, НБУ встановив офіційний курс на 27,70 грн/дол. (курс на 12 січня становив 27,50 грн/дол.).

Вище курс долара до української національної валюти був тільки 30 травня 2021 року — 27,526 грн/дол.

Експерти на тлі останній подій побоюються обвалу котирувань гривні, повідомляє видання «Мінфін».

Таким настроям на ринку, зокрема сприяють досить слабкі результати аукціону ОВДП, на яких Міністерство фінансів змогло продати облігацій на суму лише близько 3,9 млрд грн, попри підвищення їхньої прибутковості.

Водночас загроза спалаху штаму «Омікрон» у поєднанні з невизначеністю подальших перспектив української економіки на тлі зростання цін на товари та послуги скорочує можливості громадян та дрібного бізнесу з купівлі валюти.

Власників обмінок під час виставлення цінників продажу долара та євро зараз стримує лише обсяг реального платоспроможного попиту населення, який невеликий, — наголошує видання.

Джерело: НБУ, «Мінфін»