Курс доллара к гривне снова вырос, фото:

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Ракурс

Курс доллара к гривне вырос еще на 20 копеек, чем обновил восьмимесячный максимум.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Национального банка (НБУ).

На завтра, 13 января НБУ установил официальный курс на 27,70 грн/долл. (курс на 12 января составил 27,50 грн/долл.).

Более высоким курс доллара по отношению к украинской национальной валюте был только 30 мая 2021 года — 27,526 грн/долл.

Эксперты на фоне последних событий опасаются обрушения котировок гривны, сообщает издание «Минфин».

Таким настроениям на рынке, в частности, способствуют довольно слабые результаты аукциона ОВГЗ, на которых Министерство финансов смогло продать облигаций на сумму лишь около 3,9 млрд грн, несмотря на повышение их доходности.

В то же время, угроза вспышки штамма «Омикрон» в сочетании с неопределенностью дальнейших перспектив украинской экономики на фоне роста цен на товары и услуги сокращает возможности граждан и мелкого бизнеса по покупке валюты.

Владельцев обменок при выставлении ценников продажи доллара и евро сейчас сдерживает лишь объем реального платежеспособного спроса населения, который невелик, — отмечает издание.

Источник: НБУ, «Минфин»