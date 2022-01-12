Недвижимость Великобритании дорожает быстрее мирового рынка: +£44 в день, фото - pixabay

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Ракурс

В опубликованном Global House Price Index 2 квартала 2021 года зафиксирована тенденция увеличения стоимости недвижимости в 55 странах мира. Аналитики Knight Frank отметили рост цен на 9,2% за год. Отрицательные показатели только у Индии и Испании. Инвестиционные эксперты компании Noble London проанализировали динамику и перспективы британского рынка квартир и домов. Рост цен превысил общемировую статистику на 4%.

Средний рост стоимости недвижимости Британии за год составил 13,2%

Все просто: дом, который вы купили год назад за £500,000 теперь стоит £566,000. На фоне мизерных ставок банковских депозитов и нестабильного фондового рынка это отличная новость для предусмотрительных инвесторов. Выиграли те, кто не побоялся в преддверии Brexit и в условиях локдауна перевести часть активов в жилье и коммерческие объекты Лондона и других инвестиционно привлекательных регионов Великобритании.

У остальных инвесторов еще есть шанс воспользоваться самым высоким за 5 лет ростом стоимости квадратного метра в стране:

по данным портала Zoopla, в среднем цена дома в Англии дорожает на £44 в день;

срок продажи дома всего 30 дней, это на 10 дней меньше среднестатистического показателя Британии.

Цена дома в Англии выросла на 26,2% за 12 месяцев? Реальность 2021 года

Именно такой показатель зафиксирован Национальной статистикой в округе Мелтон, графство Лестершир. Поездка на поезде из Лондона в регион-рекордсмен занимает менее двух часов. Ни один регион Великобритании не продемонстрировал отрицательную динамику; подробно о ценах в разных регионах страны читайте здесь. Превосходную позитивную динамику демонстрирует Уэльс, центр и юго-запад Англии.

Прогноз роста цен на недвижимость Лондона на 2022 год

Традиционно столица Великобритании не является лидером динамического прироста стоимости: цены столицы высоки. Средняя стоимость дома в Кенсингтоне составляет £1,129,971, это в пять раз дороже Мелтона. Лондон стабильно входит в топ городов мира, интересных иностранным инвесторам и межконтинентальным корпорациям. Свыше 70% покупателей недвижимости в 2021 году — иностранцы.

Глобальный рост обладателей сверхвысоких доходов в ближайшие пять лет составит +27%. Большинство мультимиллионеров и крупных инвестиционных фондов заинтересованы в приобретении недвижимости с надежной доходностью в Великобритании. Спрос на пентхаусы в новостройках класса de lux с консьерж-сервисом и особняков в респектабельных районах не изменился даже в локдаун.

По самым скромным подсчетам, только за 2022 год стоимость недвижимости Лондона вырастет на 7%. В приоритете — премиум сегмент и дома. В 2021 году доля покупателей домов в столице выросла на 25%, квартир — на 6%. Восстанавливаются арендные ставки, средняя стоимость аренды дома в Лондоне составляет £689 в неделю. Столичное жилье, офисы, склады и торговые площади обещают стабильно высокий пассивный доход.