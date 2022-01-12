Берлин уточнил правила въезда в ФРГ для украинцев

https://racurs.ua/n165617-berlin-utochnil-pravila-vezda-v-frg-dlya-ukraincev.html

Ракурс

Германия уточнила правила въезда для украинцев — Федеральное министерство внутренних дел предоставило дополнительные разъяснения по поводу въезда в страну для владельцев украинских паспортов.

Там заявили, что полностью вакцинированные граждане Украины могут въехать в ФРГ даже без необходимости. Для них действуют общие правила въезда. Об этом сообщает украинское диппредставительство.

Вакцинированные должны быть привиты теми препаратами, которые разрешены в ЕС, а именно:

Comirnaty (BioNTech);

Spikevax (Moderna);

Vaxzevria (AstraZeneca);

Janssen.

Как отмечается, теперь граждане Украины также освобождаются от требований по электронной регистрации и прохождению карантина.

Невакцинированные граждане Украины могут въехать в ФРГ только при необходимости, предъявив либо отрицательный результат теста (ПЦР или антиген), сделанный не ранее 48 часов до въезда, или справку о выздоровлении, — говорится в разъяснении.

Требование по предъявлению отрицательного результата теста или справки касается лиц старше шести лет. В то же время, если поездка запланирована на самолете, следует следить также за требованиями отдельных авиакоманий. Следует иметь в виду, что Украина сейчас также не входит и в «Зеленый список— Positivliste» стран, граждане которых могут беспрепятственно въезжать в ФРГ.

Заметим, что в Германии за 11 января коронавирус зафиксировали у 80 тыс. 430 человек. Такой показатель стал рекордным для страны с самого начала пандемии. Прошлый суточный максимум был зарегистрирован 24 ноября 2021 года. Тогда в стране обнаружили 66 тыс. 884 COVID-положительных.

По состоянию сегодня многие зараженные люди принадлежат к возрастной группе от 35 до 59 лет. Больше всего случаев было зафиксировано в Гамбурге — 10 тыс. 539, в Бремене — 7 тыс. 899, Кельне — 4 тыс. 454 и Дюссельдорфе — 4 тыс. 358.

Напомним, ранее мы сообщали, что правила въезда в Германию для украинцев меняются с 9 января. Украину исключат из списка стран зоны высокого риска из-за распространения коронавируса.