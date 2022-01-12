Берлін уточнив правила в’їзду у ФРН для українців

https://racurs.ua/ua/n165617-berlin-utochnyv-pravyla-v-yizdu-u-frn-dlya-ukrayinciv.html

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Німеччина уточнила правила в’їзду для українців — Федеральне міністерство внутрішніх справ надало додаткові роз’яснення щодо в’їзду в країну для власників українських паспортів.

Там заявили, що повністю вакциновані громадяни України можуть в‘їхати до ФРН навіть без нагальної потреби. Для них чинними є загальні правила в’їзду. Про це повідомляє українське диппредставництво.

Вакциновані мають бути щеплені тими препаратами, що дозволені в ЄС, а саме:

Comirnaty (BioNTech);

Spikevax (Moderna);

Vaxzevria (AstraZeneca);

Janssen.

Як зазначається, відтепер громадяни України також звільняються від вимог щодо електронної реєстрації та проходження карантину.

Невакциновані громадяни України можуть в’їхати до ФРН лише за нагальної потреби, пред’явивши або негативний результат тесту (ПЛР або антиген), зробленого не раніше 48 годин до в‘їзду, або довідку про одужання, — йдеться в роз’ясненні.

Вимога щодо пред’явлення негативного результату тесту чи довідки стосується осіб старше шести років. Водночас якщо поїздка запланована літаком, варто слідкувати також за вимогами окремих авіакоманій. Слід мати на увазі, що Україна наразі також не входить і до «Зеленого списку — Positivliste» країн, громадяни яких можуть безперешкодно в’їжджати до ФРН.

Зауважимо, що в Німеччині за 11 січня коронавірус зафіксували в 80 тис. 430 осіб. Такий показник став рекордним для країни від початку пандемії. Минулий добовий максимум було зареєстровано 24 листопада 2021 року. Тоді в країні виявили 66 тис. 884 COVID-позитивних.

Станом на сьогодні багато заражених людей належати до вікової групи від 35 до 59 років. Найбільше випадків було зафіксовано в Гамбурзі — 10 тис. 539, у Бремені — 7 тис. 899, Кельні — 4 тис. 454 та Дюссельдорфі — 4 тис. 358.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що правила в’їзду в Німеччину для українців змінюються з 9 січня. Україну виключать із переліку країн зони високого ризику через поширення коронавірусу.