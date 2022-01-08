Правила в’їзду в Німеччину змінюються для українців. Фото: nta.ua

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Правила в’їзду в Німеччину для українців змінюються з 9 січня. Україну виключать з переліку країн зони високого ризику через поширення коронавірусу.

У цьому списку наша країна перебувала з 10 жовтня 2021 року. Про це йдеться в повідомленні на сайті Інституту імені Роберта Коха, повідомляє DW.

В’їзд дозволявся у разі гострої потреби або за наявності сертифікату про повну вакцинацію від COVID-19.

При цьому перед прибуттям до Німеччини необхідно було зареєструватися на спеціальному сайті та мати при собі підтвердження реєстрації при в’їзді.

Люди, які мали право на в’їзд у ФРН, але не були повністю щепленими проти коронавірусу, повинні були відбути десятиденний карантин. Вийти з нього можна було лише за п’ять днів після приїзду за результатами негативного тесту.

З 9 січня для в’їзду українцям потрібно буде надати негативний тест на коронавірус або сертифікат про повний курс вакцинації, чи довідку про нещодавнє одужання.

Українським туристам слід враховувати, що в Німеччині посилено карантинні обмеження. Зокрема, відвідувати заклади гастрономії без перешкод можуть лише вакциновані бустерною зоною та люди, які отримали дві дози вакцини.

Джерело: DW