Правила в’їзду в Німеччину змінюються для українців

Правила в’їзду в Німеччину змінюються для українцівhttps://racurs.ua/ua/n165433-pravyla-v-yizdu-v-nimechchynu-zminuutsya-dlya-ukrayinciv.htmlРакурс
Правила в’їзду в Німеччину для українців змінюються з 9 січня. Україну виключать з переліку країн зони високого ризику через поширення коронавірусу.
У цьому списку наша країна перебувала з 10 жовтня 2021 року. Про це йдеться в повідомленні на сайті Інституту імені Роберта Коха, повідомляє DW.
В’їзд дозволявся у разі гострої потреби або за наявності сертифікату про повну вакцинацію від COVID-19.
При цьому перед прибуттям до Німеччини необхідно було зареєструватися на спеціальному сайті та мати при собі підтвердження реєстрації при в’їзді.
Люди, які мали право на в’їзд у ФРН, але не були повністю щепленими проти коронавірусу, повинні були відбути десятиденний карантин. Вийти з нього можна було лише за п’ять днів після приїзду за результатами негативного тесту.
З 9 січня для в’їзду українцям потрібно буде надати негативний тест на коронавірус або сертифікат про повний курс вакцинації, чи довідку про нещодавнє одужання.
Українським туристам слід враховувати, що в Німеччині посилено карантинні обмеження. Зокрема, відвідувати заклади гастрономії без перешкод можуть лише вакциновані бустерною зоною та люди, які отримали дві дози вакцини.
Джерело: DW