До чого призводить одержимість знаменитостями, розповіли вчені. Фото: womanadvice.ru

https://racurs.ua/ua/n165432-do-chogo-pryzvodyt-oderjymist-znamenytostyamy-rozpovily-vcheni.html

Ракурс

Згідно з новим дослідженням, люди, одержимі життям багатих і знаменитих, мають нижчі когнітивні здібності в порівнянні з іншими людьми.

В онлайн-опитуванні вчених взяли участь 1 тис. 763 дорослих мешканців Угорщини. Опитування включало тести на словниковий запас і завдання з цифровими символами для вимірювання так званого «рухливого інтелекту». Про це пише BMC Psychology Journal.

Дослідники також протестували учасників щодо їхньої одержимості знаменитостями. Людей, чий інтерес до знаменитостей обмежувався обговоренням їх у дружньому колі, віднесли до категорії «розважально-соціальних» фанатів.

Наступний рівень, що визначається як «інтенсивно-особистісний», включав нав’язливі думки про знаменитостей. Найвищий рівень одержимості позначили як «прикордонно-патологічний».

Люди з останньої категорії ствердно відповіли на запитання «якби мені пощастило зустріти свою улюблену знаменитість, і він/вона попросив би мене зробити щось незаконне, я погодився б».

Навіть з урахуванням демографічних та соціально-економічних показників вчені виявили, що одержимість знаменитостями була пов’язана з нижчими показниками в обох тестах на когнітивні здібності.

Дослідники також вважають, що люди з вищим рівнем інтелекту з меншою ймовірністю «фанатіють» від знаменитостей через більшу здатність розпізнавати «маркетингові стратегії відомих людей».

Нагадаємо, китайські знаменитості потраплять під більш жорсткий контроль влади. Уряд буде застосовувати алгоритми для видалення забороненої інформації з фан-спільнот і навіть «стирання» знаменитостей з мережі.

Джерело:BMC Psychology Journal