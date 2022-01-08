До чого призводить одержимість знаменитостями, розповіли вчені

До чого призводить одержимість знаменитостями, розповіли вченіhttps://racurs.ua/ua/n165432-do-chogo-pryzvodyt-oderjymist-znamenytostyamy-rozpovily-vcheni.htmlРакурс
Згідно з новим дослідженням, люди, одержимі життям багатих і знаменитих, мають нижчі когнітивні здібності в порівнянні з іншими людьми.
В онлайн-опитуванні вчених взяли участь 1 тис. 763 дорослих мешканців Угорщини. Опитування включало тести на словниковий запас і завдання з цифровими символами для вимірювання так званого «рухливого інтелекту». Про це пише BMC Psychology Journal.
Дослідники також протестували учасників щодо їхньої одержимості знаменитостями. Людей, чий інтерес до знаменитостей обмежувався обговоренням їх у дружньому колі, віднесли до категорії «розважально-соціальних» фанатів.
Наступний рівень, що визначається як «інтенсивно-особистісний», включав нав’язливі думки про знаменитостей. Найвищий рівень одержимості позначили як «прикордонно-патологічний».
Люди з останньої категорії ствердно відповіли на запитання «якби мені пощастило зустріти свою улюблену знаменитість, і він/вона попросив би мене зробити щось незаконне, я погодився б».
Навіть з урахуванням демографічних та соціально-економічних показників вчені виявили, що одержимість знаменитостями була пов’язана з нижчими показниками в обох тестах на когнітивні здібності.
Дослідники також вважають, що люди з вищим рівнем інтелекту з меншою ймовірністю «фанатіють» від знаменитостей через більшу здатність розпізнавати «маркетингові стратегії відомих людей».
Нагадаємо, китайські знаменитості потраплять під більш жорсткий контроль влади. Уряд буде застосовувати алгоритми для видалення забороненої інформації з фан-спільнот і навіть «стирання» знаменитостей з мережі.
Джерело:BMC Psychology Journal