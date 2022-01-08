К чему приводит одержимость знаменитостями, рассказали ученые. Фото: womanadvice.ru

https://racurs.ua/n165432-k-chemu-privodit-oderjimost-znamenitostyami-rasskazali-uchenye.html

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Согласно новому исследованию, люди, одержимые жизнью богатых и знаменитых, имеют более низкие когнитивные способности по сравнению с остальными людьми.

В онлайн-опросе ученых приняли участие 1 тыс. 763 взрослых жителя Венгрии. Опрос включал в себя тесты на словарный запас и задания с цифровыми символами для измерения так называемого «подвижного интеллекта». Об этом пишет BMC Psychology Journal.

Исследователи также протестировали участников на предмет их одержимостью знаменитостями. Людей, чей интерес к знаменитостям ограничивался обсуждением их в кругу друзей, отнесли к категории «развлекательно-социальных» фанатов.

Следующий уровень, определяемый как «интенсивно-личностный», включал навязчивые мысли о знаменитостях. Высший уровень одержимости был обозначен как «погранично-патологический».

Люди из последней категории утвердительно ответили на вопрос «если бы мне посчастливилось встретить свою любимую знаменитость, и он/она попросил бы меня сделать что-то незаконное, я бы согласился».

Даже после учета демографических и социально-экономических переменных ученые обнаружили, что одержимость знаменитостями была связана с более низкими показателями в обоих тестах на когнитивные способности.

Исследователи также считают, что люди с более высоким уровнем интеллекта с меньшей вероятностью «фанатеют» от знаменитостей из-за большей способности распознавать «маркетинговые стратегии известных людей».

Напомним, китайские знаменитости попадут под более жесткий контроль властей. Правительство будет применять алгоритмы для удаления запрещенной информации из фан-сообществ и даже «стирания» знаменитостей из сети.

Источник: BMC Psychology Journal