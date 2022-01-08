Правила въезда в Германию меняются для украинцев. Фото: nta.ua

https://racurs.ua/n165433-pravila-vezda-v-germaniu-menyautsya-dlya-ukraincev.html

Ракурс

Правила въезда в Германию для украинцев меняются с 9 января. Украину исключат из перечня стран зоны высокого риска из-за распространения коронавируса.

В этом списке наша страна находилась с 10 октября 2021 года. Об этом говорится в сообщении на сайте Института имени Роберта Коха, сообщает DW.

Въезд разрешался при острой необходимости или при наличии сертификата о полной вакцинации от COVID-19.

При этом перед прибытием в Германию необходимо было зарегистрироваться на специальном сайте и иметь подтверждение регистрации при въезде.

Люди, которые имели право на въезд в ФРГ, но не были полностью привиты против коронавируса, должны были отбыть десятидневный карантин. Выйти из него можно было только через пять дней после приезда по результатам отрицательного теста.

С 9 января для въезда украинцам нужно будет предоставить отрицательный тест на коронавирус или сертификат о полном курсе вакцинации, или справку о недавнем выздоровлении.

Украинским туристам следует учитывать, что в Германии ужесточили карантинные ограничения. В частности, посещать гастрономические заведения беспрепятственно могут только вакцинированные бустерной зоной и люди, получившие две дозы вакцины.

Источник:DW