https://racurs.ua/n165619-delo-tatarova-zakryli-hronologiya-sliva.html

Ракурс

Дело Татарова было «слито» правоохранителями — 14 декабря 2020 года Печерский суд обязал забрать дело заместителя главы Офиса президента Олега Татарова у Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ).

После этого 14 декабря 2021 года Шевченковский суд сделал Татарову «подарок» на годовщину решения и обязал прокуроров закрыть дело из-за истечения сроков расследования. Об этом сообщает «Центр противодействия коррупции».

Такое решение приняла следственная судья Шевченковского районного суда Киева Елена Чайка. Адвокат заместителя директора Государственного научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра МВД Константина Дубоноса подал жалобу на бездействие прокурора. В нем он указал, что следствие по делу завершено, но прокурор до сих пор не принял решение о закрытии дела, несмотря на подачу защитником соответствующего ходатайства. Судья Чайка решила подыграть защите и обязала прокурора Офиса генпрокурора закрыть дело Татарова.

Произошло это накануне утверждения результатов конкурса на главу Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП), где победил детектив НАБУ Александр Клименко. Именно он расследовал дело Татарова. В недавнем интервью Клименко сказал, что если бы на момент расследования он был руководителем САП, то сделал бы все, чтобы избежать противодействия и спасти дело. Теперь «татаровская» часть комиссии блокирует утверждение результатов конкурса, на котором победил Клименко.

Напомним, ранее мы сообщали, что глава Офиса президента Андрей Ермак объяснил, почему его заместитель до сих пор находится на должности. Глава Офиса Зеленского опроверг слухи, что «Татаров» — рекомендация бывшего адвоката президента-беглеца Виктора Януковича Андрея Портнова.

Источник: Центр протидії корупції