На запад России свозят технику с баз всех четырех армий Восточного военного округа

https://racurs.ua/n165620-na-zapad-rossii-svozyat-voennuu-tehniku-iz-sibiri-i-dalnego-vostoka-cit-video.html

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На запад России свозят технику баз всех четырех армий Восточного военного округа.

Аналитики из Conflict Intelligence Team (CIT) нашли в социальных сетях около 30 видео, свидетельствующих о перекидке военнослужащих и техники из Сибири и Дальнего Востока в западные регионы России.

В роликах техника «зафиксирована на автодорогах, в процессе загрузки на железнодорожной платформе и на движущихся на запад эшелонах».

Также были замечены грузовики, автозаправщики, боевые машины пехоты, реактивные системы залпового огня «Град» и «Ураган». Аналитики предполагают, что в один из роликов попали зенитный ракетный комплекс «Тор» или зенитная самоходная установка «Шилка».

Вместе с техникой перемещаются и военные, считают в CIT. Их численность пока не установили.

Аналитики определили несколько пунктов отправки техники: Улан-Удэ (Бурятия), Борзя (Забайкальский край), Белогорск (Амурская область) и Уссурийск (Приморский край). В этой связи CIT предположили, что техника относится к соединениям всех четырех армий Восточного военного округа.

Такое широкое привлечение сил, а также то, что некоторые эшелоны были замечены уже в Новосибирске и Кемерово, не позволяет объяснить перекидку проведением местных военных учений.

Напомним, что западный мир уже несколько дней пытается найти общий язык с Москвой, которая даже на фоне многочисленных переговоров продолжает подтягивать войска к границам с Украиной.

10 января США и РФ провели переговоры в Женеве.

Ранее NYT опубликовало новую карту расположения ВС РФ вокруг границ Украины. На ней указаны роды войск, их численность, разновидности техники. Кремль якобы разработал операцию по привлечению 175 тыс. военных. Сейчас Россия находится «на пути» к получению всего необходимого для начала вторжения.