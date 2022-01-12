В честь Греты Тунберг назвали новый вид лягушек

Панамских лягушек назвали в честь Греты Тунберг, фото: ZooKeys

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Новый вид лягушек, живущих в лесах на севере и в центре Панамы, назвали Pristimantis gretathunbergae — в честь известной шведской экологической активистки Греты Тунберг, призывающей бороться против изменения климата.

Описание этого открытого вида животных опубликовано в журнале ZooKeys.

Ранее считалось, что эти лягушки относятся к виду P. latidiscus, широко распространенному в Колумбии и Эквадоре, однако генетический анализ показал, что их следует выделить в отдельный вид, который является сестринским по отношению к группе видов P. erythropleura-penelopus из Северной Колумбии.

Размеры лягушек этого вида невелики — длина самок в среднем составляет 42,66 мм, самцов — 31,24 мм. Верхняя часть тела у них коричневатая или желто-оранжевая, а брюшко светлее.

Ранее в честь Греты Тунберг также назвали жука из Кении (Nelloptodes gretae), виды улиток из Новой Зеландии (Opacuincola gretathunbergae) и острова Борнео (Craspedotropis gretathunbergae) и род пауков Thunberga из Мадагаскара, к которому относится вид Thunberga greta.

Источник: ZooKeys