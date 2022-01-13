Родители в соцсетях ругают новое меню в школах. Фото: vgorode.ua

https://racurs.ua/n165662-deti-golodnye-edu-vybrasyvaut-pochemu-roditeli-rugaut-novoe-menu-v-shkolah.html

Ракурс

Питания в украинских школах и детских садах с 1 января осуществляется по обновленному меню, которое разрабатывал популярный шеф-повар Евгений Клопотенко.

Новое меню предполагает уменьшение хлебобулочных изделий, постепенный отказ от сахара и соли, а также увеличение овощей и мяса. Некоторым родителям новая еда для детей не понравилась. Они жалуются на высокие цены и небольшие порции. Также они возмущены тем, что детям дают несоленую пищу и несладкие напитки, которые дети отказываются есть. Об этом 13 января сообщает «ВВС Україна».

Обновленное меню содержит 160 разнообразных блюд. Теперь детям должны подавать пастуший пирог, синабон с корицей, бефстроганов, лобио, фриттата, куриные наггетсы, ньоки и тому подобное. Также в меню — банош, шпундра, вертута, полтавский борщ, картофельное пюре, львовский сырник и кулиш.

При этом теперь в детсадах и школах не подают сосиски, колбасы, рыбные консервы. Также в меню ограничили потребление продукции с высоким содержанием соли и сахара, добавили больше злаковых, овощей, фруктов, ягод, молочных и мясных продуктов.

Новое меню спровоцировало горячие дискуссии в соцсетях. В комментариях к посту Евгения Клопотенко и в родительских группах родители обсуждают новое меню. Кто-то жалуется, что ребенок возвращается домой голодным, блюда, которые смаковали детям как вот хлеб с маслом и сладкий чай, из меню убрали, а свекольные оладьи не всем по вкусу. Особенно родителям не нравится, что большинство блюд полностью без соли или без сахара.

Дети едят выборочно. Чай или компот. И хлеб. Два кусочка хлеба вместо полноценного обеда… Странное полноценное питание. Другие дети просто не едят. Еду выбрасывают, — пишет эксперт по безопасности детей Елена Лизвинская.

А Виктория Сохацкая из Одессы возмущена, что порции еды стали меньше, а цену подняли с 37 грн до 45 грн, потому что добавили овощи. Другие родители озвучили также стоимость питания в 52 грн и 97 грн. Как известно, в Украине питание в начальной школе частично финансирует государство или местная власть, а дальше в большинстве случаев оплачивают родители.

Напомним, весной 2021 года в Верховной Раде заявляли, что украинских военных начали кормить некачественными продуктами питания. В армию поставляют плохое мясо, гнилые овощи и фрукты с плесенью. Утверждалось, что значительную часть тендеров на поставку продовольствия выигрывает одна компания, которая с высокой наценкой поставляет в ВСУ некачественные продукты.

Источник: «ВВС Україна»