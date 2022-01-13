Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс

Университет Каразина пылает в Харькове (ФОТО, ВИДЕО)

13 янв 2022, 13:34
999

Пожар в университете Каразина произошел в Харькове — сейчас идет эвакуация. В университет прибыли несколько машин спасателей. Студенты, покинувшие помещение, ждут на улице.

По предварительной информации, возгорание произошло в актовом зале, на первом и втором этажах университета — задымление. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Информации о травмированных пока нет. Пожар локализован на площади 30 кв. м. о 13.00. К тушению привлечено 40 человек и 13 ед. техники ГСЧС.

Пожар в Харькове. Фото: Суспільне


Пожар в Харькове. Фото: Суспільне

Пожар в Харькове. Фото: СуспільнеНапомним, ранее мы сообщали, что пожар вспыхнул в городе Вышгород в Киевской области. Там загорелась крыша отеля, расположенного на улице Спасской.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter

.




Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров