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Университет Каразина пылает в Харькове (ФОТО, ВИДЕО)https://racurs.ua/n165661-universitet-karazina-pylaet-v-harkove-foto-video.htmlРакурс
Пожар в университете Каразина произошел в Харькове — сейчас идет эвакуация. В университет прибыли несколько машин спасателей. Студенты, покинувшие помещение, ждут на улице.
По предварительной информации, возгорание произошло в актовом зале, на первом и втором этажах университета — задымление. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).
Информации о травмированных пока нет. Пожар локализован на площади 30 кв. м. о 13.00. К тушению привлечено 40 человек и 13 ед. техники ГСЧС.
Напомним, ранее мы сообщали, что пожар вспыхнул в городе Вышгород в Киевской области. Там загорелась крыша отеля, расположенного на улице Спасской.
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