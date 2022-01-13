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Ракурс
Пожежа у Харкові. Фото: Суспільне

Університет Каразіна палає у Харкові (ФОТО, ВІДЕО)

13 січ 2022, 13:34
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Пожежа в університеті Каразіна трапилася у Харкові — наразі йде евакуація. До університету прибули кілька машин рятувальників. Студенти, які покинули приміщення, чекають надворі.

За попередньою інформацією, загоряння сталося в актовій залі, на першому і другому поверхах університету — задимлення. Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Інформації про травмованих поки немає. Пожежу локалізовано на площі 30 кв. м. о 13.00. До гасіння залучено 40 осіб та 13 од. техніки ДСНС.

Пожежа у Харкові. Фото: Суспільне

Пожежа у Харкові. Фото: Суспільне


Пожежа у Харкові. Фото: Суспільне

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що пожежа спалахнула в місті Вишгород у Київській області. Там загорівся дах готелю, який розташований на вулиці Спаській.

Джерело: Ракурс


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