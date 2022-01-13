Пожежа у Харкові. Фото: Суспільне

https://racurs.ua/ua/n165661-universytet-karazina-palaie-u-harkovi-foto-video.html

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Пожежа в університеті Каразіна трапилася у Харкові — наразі йде евакуація. До університету прибули кілька машин рятувальників. Студенти, які покинули приміщення, чекають надворі.

За попередньою інформацією, загоряння сталося в актовій залі, на першому і другому поверхах університету — задимлення. Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Інформації про травмованих поки немає. Пожежу локалізовано на площі 30 кв. м. о 13.00. До гасіння залучено 40 осіб та 13 од. техніки ДСНС.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що пожежа спалахнула в місті Вишгород у Київській області. Там загорівся дах готелю, який розташований на вулиці Спаській.