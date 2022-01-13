Батьки сваряться в соцмережах на нове меню в школах. Фото: vgorode.ua

https://racurs.ua/ua/n165662-dity-golodni-yiju-vykydaut-chomu-batky-svaryatsya-na-nove-menu-v-shkolah.html

Ракурс

Харчування в українських школах та дитячих садочках з 1 січня здійснюється за оновленим меню, яке розробляв популярний шеф-кухар Євген Клопотенко.

Нове меню передбачає зменшення хлібобулочних виробів, поступову відмову від цукру та солі, а також збільшення овочів і м’яса. Деяким батькам нова їжа для дітей не сподобалася. Вони скаржаться на дорогі ціни та малі порції. Також вони обурені тим, що дітям дають несолену їжу і несолодкі напої, які діти відмовляються їсти. Про це 13 січня повідомляє «ВВС Україна».

Оновлене меню містить 160 різноманітних страв. Тепер дітей повинні подавати пастуший пиріг, синабон з корицею, бефстроганов, лобіо, фріттата, курячі нагетси, ньокі тощо. Також у меню — банош, шпундра, вертута, полтавський борщ, картопляне пюре, львівський сирник та куліш.

При цьому тепер у дитсадках та школах не подають сосиски, ковбаси, рибні консерви. Також у меню обмежили споживання продукції з високим вмістом солі та цукру, додали більше злакових, овочів, фруктів, ягід, молочних і м’ясних продуктів.

Нове меню спровокувало гарячі дискусії в соцмережах. У коментарях до поста Євгена Клопотенка та в батьківських групах батьки обговорюють нове меню. Хтось скаржиться, що дитина повертається додому голодною, страви, які смакували дітям як от хліб з маслом і солодкий чай, з меню прибрали, а бурячкові оладки не усім до смаку. Особливо батькам не подобається, що більшість страв повністю без солі чи без цукру.

Діти їдять вибірково. Чай або компот. І хліб. Два шматочки хліба замість повноцінного обіду… Дивне повноцінне харчування. Інші діти просто не їдять. Їжу викидають, — пише експерт з безпеки дітей Олена Лізвінська.

А Вікторія Сохацька з Одеси обурені, що порції їжі стали меншими, а ціну підняли з 37 грн до 45 грн, бо додали овочі. Інші батьки озвучили також вартість харчування у 52 грн і 97 грн. Як відомо, в Україні харчування у початковій школі частково фінансує держава чи місцева влада, а далі у більшості випадків оплачують батьки.

Нагадаємо, навесні 2021 року у Верховній Раді заявляли, що українських військових почали годувати неякісними продуктами харчування. В армію постачають погане м’ясо, гнилі овочі та фрукти з цвіллю. Стверджувалося, що значну частину тендерів на поставку продовольства виграє одна компанія, яка з високою націнкою постачає в ЗСУ неякісні продукти.

Джерело: «ВВС Україна»