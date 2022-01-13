Жіночий тренч: 4 ідеї для створення стильних образів

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Ракурс

Жіночий тренч — це неймовірно стильне пальто, яке має цікаву історію. Його створювали як елемент екіпірування солдатів, що пояснює наявність незвичайних деталей. Тренчі довгий час мали виключно військове призначення. Усе змінилося тоді, коли фасоном зацікавилися дизайнери модних домів.

Вони змогли зробити із захисного траншейного пальто стильний жіночий тренч, який залишається в тренді досі. Його обожнюють модниці з усього світу, намагаються підібрати до нього стильні речі. Якщо ви теж поповнили свій гардероб неймовірно гарним тренчкотом, пропонуємо ознайомитись із декількома вдалими поєднаннями.

Вільний casual

Цей варіант точно сподобається прихильникам легких та навмисно недбалих образів. Стилісти пропонують підібрати до тренча комбінезон із картатим принтом та кросівки. Це поєднання може видатись досить незвичайним для тих, хто звик до класики. Але якщо правильно підібрати колір та фасон, можна створити неймовірно стильний образ, який, без сумніву, сподобається представницям прекрасної статі.

Ідеальним рішенням стане світлий верх у поєднанні із темним комбінезоном. Такий контраст робить образ яскравим та виразним. Доповнивши його кросівками, ви зможете трохи змістити акцент та забезпечити комфорт під час прогулянок.

Святкове вбрання

Щоби створити гарний комплект із тренчем для святкових подій, достатньо підібрати кілька ошатних речей:

сукня-футляр (підходить трикотаж, шкіра, велюр та шовк);

ботильйони;

клатч або акуратна сумочка через плече.

Якщо вам подобається класика, можна вибрати комплект у базових відтінках — чорні черевики, світло-коричневе пальто та сукню чорного кольору. Цей елегантний образ підійде для вечірок, побачень та ділових зустрічей. Тим, хто хоче створити яскравий та екстравагантний образ, варто звернути увагу на тренчі яскравих кольорів.

Стиль денді

Дівчата з бунтарським характером точно оцінять поєднання тренча з черевиками в чоловічому стилі та брючним костюмом. Щодо взуття, то підійдуть оксфорди, челсі та навіть броги. Вибираючи костюм для такого образу, можна не обмежуватися класикою, а вибирати нестандартні варіанти з нових колекцій брендів.

Повсякденний образ

Тренч ідеально підходить для повсякденного носіння. Пальто чудово виглядає в поєднанні з базовими речами:

чорними брюками / джинсами;

трикотажними гольфами;

черевиками / сліпонами / кросівками / туфлями.

Кольори можуть бути різними. Головне — дотримуватися гармонії в поєднанні одягу.

Крім представлених ідей, є й інші варіанти вигідного поєднання жіночого тренча з предметами гардеробу. Можна вибрати білу сорочку та спідницю прямого покрою для офісу, а можна доповнити верхній одяг брюками з високою посадкою та піти в такому вбранні на ділову зустріч. Вибір залишається за вами! Якщо виникають проблеми з підбором одягу, завжди можете розраховувати на допомогу консультантів інтернет-магазину жіночого одягу «Вірна».

Джерело: virna.ua