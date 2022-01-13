Кличко зізнався про зустріч із Зеленським

https://racurs.ua/ua/n165663-klychko-ziznavsya-pro-zustrich-iz-zelenskym-video.html

Ракурс

Віталій Кличко, мер Києва, розповів, чи зустрічався 17 грудня з президентом України Володимиром Зеленським. Міський голова столиці нібито добре не пам’ятає, чи був він в Офісі президента того дня.

Водночас джерела «Української правди», наближені до оточення Кличка, вказали, що така зустріч насправді була.

За словами джерел, Володимир Олександрович акуратно запитував мера про його президентські амбіції і натякав, що балотуватися йому не варто. Так само Зеленський підколював Кличка, що мер тримає неформальну коаліцію в Києві з «Європейською солідарністю». Мовляв, Зеленському це не дуже подобається, — йдеться у повідомленні в Телеграм-каналі «Української правди» УП. off_the_record.

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомляли, що Зеленський зустрівся з Кличком 17 грудня. Першим проханням президента до мера було вийти з «неофіційної коаліції з „Євросолідарністю“ в Київраді». Друге прохання Зеленського стосувалося виборів — він хотів, аби Кличко не балотувався на виборах президента.

Офіс Зеленського вже нібито має кандидата на посаду голови КМДА.