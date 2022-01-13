Украина проведет общие маневры с НАТО на море

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Ракурс

Военные учения проведут украинские пограничники совместно с американскими военными.

Учения Sea Breeze-2022 пройдут при участии сил безопасности Украины, стран НАТО и партнеров альянса в морском, авиационном и сухопутном компонентах. Об этом сообщает Госпогранслужба.

Бойцы Южного регионального управления и мобильного подразделения «Дозор» будут участвовать в противодесантных и антисаботажных мероприятиях во время учений. Морская охрана будет представлена 10 единицами корабельно-катерного состава и отделами спецдействий всех отрядов Морской охраны.

Корабли и катера в составе интернациональных и межведомственных тактических групп будут вести артиллерийские стрельбы, отрабатывать действия при нападении и обороне. Участники также поучаствуют в учебных тренировках по спасению людей, поиску судна-нарушителя.

К тренировкам привлекут силы Измаильского отряда Морской охраны. Спецназовцы Морской охраны традиционно будут участвовать в водолазных и противодиверсионных учениях, где будут отрабатывать весь спектр подготовки — от высадки с вертолета до обнаружения опасных подводных объектов, их поднятия и обезвреживания.

В учениях будут участвовать более 60 стран и международных организаций. Во время прошедшего в Одессе планирования маневров было решено задействовать в них девять пограничных кораблей и катеров.

Отметим, «Си Бриз» ежегодно проводятся с 1997 года. В 2020 году учения прошли в сокращенном формате из-за пандемии коронавируса, но уже в прошлом году стали самыми масштабными за всю историю — в них приняли участие 30 кораблей, около 40 самолетов, более 3 тысяч военнослужащих и десятки единиц военной техники. Украина впервые использовала противокорабельные ракеты «Нептун» и беспилотники Bayraktar TB2.

Напомним, ранее мы сообщали, что военные учения в нескольких областях, прилегающих к государственной границе Украины, начали вооруженные силы страны-агрессора России.