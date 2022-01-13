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Ракурс
Керівник Центру протидії корупції Шабунін пояснив свій борг перед податковою

Керівник Центру протидії корупції Шабунін пояснив свій борг перед податковою

13 січ 2022, 20:46
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Віталій Шабунін, керівник Центру протидії корупції (ЦПК), пояснив свій борг перед податковою. Через невчасну сплату податків він отримав позов в ОАСК.

Чоловік розповів, що в червні 2021 року надіслав листа податковій з проханням відтермінувати оплату ПДФО. Про це Шабунін написав на своїй сторінці у Facebook.

Строки розгляду таких прохань — 30 днів. За словами керівника ЦПК, відповіді на лист він так не отримав.

У липні 2020 року мені спалили будинок (в якому тоді мало не згоріли батьки). Понад 1,5 тис. небайдужих допомогли мені почати відбудову будинку, задонативши 1 млн 263 тис. 544 грн, — розповів Шабунін.

З цих пожертв сплачується два податки: військовий збір (він уже оплачений) та податок на доходи фізосіб (ПДФО) у розмірі 227 тис. 437 грн.

Все це публічна історія: сума пожертв та цей податковий борг я вказав у декларації. Борг перед державою я планував погасити протягом цього року. Відтермінування перед податковою я просив, бо витрачав зароблене на відновлення будинку, — зазначив Шабунін.

Він додав, що у вересні оприлюднив ПІБ палія свого будинку, однак Нацполіція та прокуратура не розслідують справу.


Влада не захистила мою родину і захищає нападників (ніхто досі не покараний і навряд буде) і за це я плачу двічі: податками до підпалу і податками з пожертв після підпалу, — додав керівник ЦПК.

«Ракурс» повідомляв, що податкова позивається до керівника Центру протидії корупції Віталія Шабуніна. Головне управління ДПС просить суд стягнути з нього податковий борг у розмірі понад 200 тис. грн.

Джерело: Ракурс


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