Син королеви Єлизавети II втратив військові звання і титул. Фото: ВВС

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Ракурс

Принц Ендрю, син королеви Великої Британії Єлизавети II, втратив військові титули через звинувачення в сексуальному насильстві. Справу розглядає федеральний суд Манхеттена.

Військові титули герцога Йоркського і королівське покровительство повернуто королеві, повідомив Букінгемський палац.

Принц Ендрю також припинить використовувати звертання «його королівська високість». Ролі герцога будуть розподілені між членами королівської родини.

У середу, 12 січня, суд відхилив клопотання адвокатів принца Ендрю про закриття справи. Позов подала 38-річна громадянка США Вірджинія Джуффре.

Жінка стверджує, що за сприяння сексуального злочинця Джеффрі Епштейна другий син королеви тричі ґвалтував її, коли їй було лише 17 років.

Принц Ендрю зобов’язаний дати свідчення у цій справі до 14 липня 2022 року. Якщо до того часу справа не буде вирішена за згодою обох сторін, суд над принцом Ендрю відбудеться у період з вересня до грудня 2022 року.

У позові стверджується, що 2001 року Вірджинія Джуффре була секс-рабинею вже покійного Джеффрі Епштейна, який продавав її своїм друзям для сексуальних втіх. Одним з його клієнтів був і син британської королеви — Ендрю.

За словами Джуффре, герцог Йоркський знав, що на той час вона була неповнолітньою, проте застосовував до неї сексуальне насильство.

У 2008 році американського фінансиста Джеффрі Епштейна було заарештовано і визнано винним в організації проституції, а в липні 2019 року йому пред’явили звинувачення в сексуальній торгівлі людьми.

Протягом десяти років Епштейн продавав у сексуальне рабство неповнолітніх дівчат, яких утримував у своїх маєтках. 10 серпня 2019 року Джеффрі Епштейн скоїв самогубство у своїй камері, так і не представивши перед судом.

Зв’язок принца Ендрю з темними справами Джеффрі Епштейна неабияк зіпсував не лише його власну репутацію, а й підірвав авторитет усієї королівської родини Британії. І попри те, що в Букінгемському палаці не заведено коментувати цей скандал, ще наприкінці 2019 року принца Ендрю було усунуто від виконання королівських обов’язків.

Нагадаємо, що раніше Ендрю відкидав усі звинувачення на свою адресу. 3 січня суд Нью-Йорка оприлюднив позасудову угоду, укладену фінансистом Джеффрі Епштейном та Джуфре, яка звинуватила його в сексуальній експлуатації.