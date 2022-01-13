Сын королевы Елизаветы II потерял воинские звания и титул. Фото: ВВС

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Ракурс

Принц Эндрю, сын королевы Великобритании Елизаветы II, потерял военные титулы из-за обвинений в сексуальном насилии. Дело рассматривает федеральный суд Манхэттена.

Военные титулы герцога Йоркского и королевское покровительство возвращены королеве, сообщил Букингемский дворец.

Принц Эндрю также прекратит использовать обращение «его королевское высочество». Роли герцога будут распределены между членами королевской семьи.

В среду, 12 января, суд отклонил ходатайство адвокатов принца Эндрю о закрытии дела. Иск подала 38-летняя гражданка США Вирджиния Джуффре.

Женщина утверждает, что при содействии сексуального преступника Джеффри Эпштейна второй сын королевы трижды насиловал ее, когда ей было всего 17 лет.

Принц Эндрю обязан под присягой дать показания по этому делу до 14 июля 2022 года. Если до этого времени дело не будет решено по согласию обеих сторон, суд над принцем Эндрю состоится в период с сентября по декабрь 2022 года.

В иске утверждается, что в 2001 году Вирджиния Джуффре была секс-рабыней уже покойного Джеффри Эпштейна, продававшего ее своим друзьям для сексуальных утех. Одним из его клиентов был и сын британской королевы — Эндрю.

По словам Джуффре, герцог Йоркский знал, что в то время она была несовершеннолетней, однако все равно применял к ней сексуальное насилие.

В 2008 году американский финансист Джеффри Эпштейн был арестован и признан виновным в организации проституции, а в июле 2019 года ему было предъявлено обвинение в сексуальной торговле людьми.

В течение десяти лет Эпштейн продавал в сексуальное рабство несовершеннолетних девушек, которых удерживал в своих имениях. 10 августа 2019 года Джеффри Эпштейн совершил самоубийство в своей камере, так и не представ перед судом.

Связь принца Эндрю с темными делами Джеффри Эпштейна изрядно испортила не только его собственную репутацию, но и подорвала авторитет всей королевской семьи Британии. И несмотря на то, что в Букингемском дворце не принято комментировать этот скандал, еще в конце 2019 года принц Эндрю был отстранен от исполнения королевских обязанностей.

Напомним, что ранее Эндрю отвергал все обвинения в свой адрес. 3 января суд Нью-Йорка обнародовал внесудебное соглашение, заключенное финансистом Джеффри Эпштейном и Джуфре, которая обвинило его в сексуальной эксплуатации.