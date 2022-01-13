Температура в Австралии превысила 50 градусов тепла

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Ракурс

Температурный рекорд в Австралии зафиксировали 13 января — температура воздуха в городе Онслоу составила +50,7 °С.

Синоптики назвали причиной столь высокой температуры отсутствие осадков. Рекорд был зафиксирован в 14.26 по местному времени. Об этом сообщает австралийское издание ABC News.

Впервые +50,7 ° С было зафиксировано 2 января 1960 в городе Уднадатта. До сегодняшнего дня для Онслоу предыдущий температурный рекорд держался на уровне +48,9°С — с 2008 года.

Австралийские синоптики рассказали, что в этом регионе долгое время нет дождей. Высокие температуры фиксируют и в других австралийских городах: в Марде и Робурне — 50,5° выше нуля, в Каррате — 48,4° тепла.

Регион Пилбара в последние несколько месяцев был крайне теплым, а отсутствие дождей не позволило преодолеть накопившиеся там горячие воздушные массы. В течение следующих нескольких месяцев, вероятно, температуры будут постоянно выше средних, по крайней мере до начала сезона дождей, — отметили эксперты.

Теплые зимы, ставшие нормой в последние годы на Земле, могут быть такими же разрушительными для человека и природы, как и солнце летом.

Воздействие аномально теплых зим на природу варьируется от разрушительного воздействия на сельское хозяйство до повышения рисков возникновения стихийных бедствий и опасных погодных явлений.

Напомним, что Киев установил первый температурный рекорд 2022 года — сутки 3 января стали самыми теплыми в столице Украины за 142 года наблюдений метеорологов.

Источник:ABC News