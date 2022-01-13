Агрессия России. Фото: УП

https://racurs.ua/n165686-ne-obsujdaetsya-rossiya-zayavila-ob-otkaze-otvodit-voyska-ot-ukrainy.html

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Войска России возле украинских границ отказался отводить Кремль. Москва не намерена обсуждать с НАТО или США вопросы перемещения войск по территории России.

По словам главы российского Министерства иностранных дел (МИД) Сергея Лаврова, «требование вернуть военных в казармы рассматриваться не будет». Об этом пишут российские СМИ.

Лавров назвал обсуждение этого вопроса «неприемлемым». Ранее эту позицию озвучил представитель Кремля.

Уже звучит тезис не только о том, чтобы увести военные части от границы с Украиной, но и о том, чтобы эти войска пошли в казармы. Я не думаю, что есть необходимость объяснять абсолютную неприемлемость такого рода требований, и, конечно же, мы их даже не будем обсуждать, — сказал глава МИД РФ.



В то же время Лавров оценил переговоры России и НАТО 12 января в Брюсселе как деловые. Чиновник выразил надежду, что российские предложения будут осмысливаться американскими дипломатами.

Напомним, что вторжение России в Украину с моря допускают Вооруженные силы Украины. Вице-адмирал Военно-морских сил Украины Андрей Тарасов заявил, что украинские военные дадут отпор в случае такой попытки. Он добавил, что Украина инвестирует во флот с 2014 года, поэтому способна защититься.