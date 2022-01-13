Агресія Росії. Фото: УП

https://racurs.ua/ua/n165686-ne-obgovoruietsya-rosiya-zayavyla-pro-vidmovu-vidvodyty-viyska-vid-ukrayiny.html

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Війська Росії біля українських кордонів відмовився відводити Кремль. Москва не має наміру обговорювати з НАТО чи США питання переміщення військ на території Росії.

За словами очільника російського Міністерства закордонних справ (МЗС) Сергія Лаврова, «вимога повернути військових до казарм не розглядатиметься». Про це пишуть російські ЗМІ.

Лавров назвав обговорення цього питання «неприйнятним». Раніше цю позицію висловив представник Кремля.

Вже звучить теза не лише про те, щоб забрати військові частини від кордону з Україною, а й про те, щоб ці війська пішли до казарм. Я не думаю, що є необхідність пояснювати абсолютну неприйнятність таких вимог, і, звичайно ж, ми їх навіть не обговорюватимемо, — сказав глава МЗС РФ.



Водночас Лавров оцінив переговори Росії та НАТО 12 січня у Брюсселі як ділові. Чиновник висловив сподівання, що російські пропозиції візьмуть до уваги американські дипломати.

Нагадаємо, що вторгнення Росії в Україну з моря допускають Збройні сили України. Віце-адмірал Військово-морських сил України Андрій Тарасов заявив, що українські військові дадуть відсіч у випадку такої спроби. Він додав, що Україна інвестує у флот з 2014 року, тож здатна захиститися.