Температура в Австралії перевищила 50 градусів тепла

https://racurs.ua/ua/n165687-temperatura-v-avstraliyi-perevyschyla-50-gradusiv-tepla.html

Ракурс

Температурний рекорд в Австралії зафіксували 13 січня — температура повітря в місті Онслоу становила +50,7° С.

Синоптики назвали причиною такої високої температури відсутність опадів. Рекорд зафіксували о 14.26 за місцевим часом. Про це повідомляє австралійське видання ABC News.

Вперше +50,7° С було зафіксовано 2 січня 1960 року у містечку Уднадатта. До сьогоднішнього дня для Онслоу попередній температурний рекорд тримався на рівні +48,9°C — з 2008 року.

Австралійські синоптики розповіли, що в цьому регіоні тривалий час немає дощів. Високі температури фіксують і в інших австралійських містах: у Марді та Робурні — 50,5° вище нуля, в Карраті — 48,4° тепла.

Регіон Пілбара в останні кілька місяців був украй теплим, а відсутність дощів не дозволила подолати гарячі повітряні маси, які там накопичилися. Протягом наступних кількох місяців, дуже імовірно, температури будуть постійно вище середніх, принаймні до початку дощового сезону, — зазначили експерти.

Теплі зими, які стали нормою останніми роками на Землі, можуть бути такими ж руйнівними для людини та природи, як і палюче сонце влітку.

Вплив аномально теплих зим на природу варіюється від руйнівного впливу на сільське господарство до підвищення ризиків виникнення стихійних лих та небезпечних погодних явищ.

Нагадаємо, що Київ встановив перший температурний рекорд 2022 року — доба 3 січня стала найтеплішою у столиці України за 142 роки спостережень метеорологів.

Джерело: ABC News