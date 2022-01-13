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Ракурс
Глава Центра противодействия коррупции Шабунин объяснил долг перед налоговой

Глава Центра противодействия коррупции Шабунин объяснил долг перед налоговой

13 янв 2022, 20:46
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Виталий Шабунин, руководитель Центра противодействия коррупции (ЦПК), объяснил свой долг перед налоговой. Из-за несвоевременной уплаты налогов он получил иск в ОАСК.

Мужчина рассказал, что в июне 2021 года направил письмо налоговой с просьбой отсрочить оплату НДФЛ. Об этом Шабунин написал на своей странице в Facebook.

Сроки рассмотрения таких прошений — 30 дней. По словам руководителя ЦПК, ответа на письмо он так не получил.

В июле 2020 года мне сожгли дом (в котором тогда чуть не сгорели родители). Больше 1,5 тыс. неравнодушных помогли мне начать восстановление дома, задонатив 1 млн 263 тыс. 544 грн, — рассказал Шабунин.

С этих пожертвований уплачивается два налога: военный сбор (он уже оплачен) и налог на доходы физлиц (НДФЛ) в размере 227 тыс. 437 грн.

Все это публичная история: сумма пожертвований и этот налоговый долг я указал в декларации. Долг перед государством я планировал погасить в течение этого года. Отсрочку перед налоговой я просил, потому что тратил заработанное на восстановление дома, — отметил Шабунин.

Он добавил, что в сентябре обнародовал ФИО поджигателя своего дома, однако Нацполиция и прокуратура не расследуют дело.


Власти не защитили мою семью и защищают нападающих (никто до сих пор не наказан и вряд ли будет) и за это я плачу дважды: налогами до поджога и налогами с пожертвований после поджога, — добавил руководитель ЦПК.

«Ракурс» сообщал, что налоговая судится с руководителем Центра противодействия коррупции Виталием Шабуниным. Главное управление ГНС просит суд взыскать с Шабунина налоговый долг в размере более 200 тыс. грн.

Источник: Ракурс


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